Milly Carlucci vuole una super vip a Ballando | per lei è disposta a sborsare oltre mezzo milione di euro vi sveliamo chi è

Notizia in breve

Milly Carlucci è disposta a spendere oltre mezzo milione di euro per portare una super vip a Ballando con le Stelle. La produzione sta lavorando sul cast e sul trasferimento del programma nei nuovi studi. La nuova edizione si sta formando con l’obiettivo di sorprendere il pubblico di Rai Uno. La macchina organizzativa è già in pieno movimento, con attenzione particolare alla scelta degli ospiti e alla logistica.