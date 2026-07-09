Milly Carlucci vuole una super vip a Ballando | per lei è disposta a sborsare oltre mezzo milione di euro vi sveliamo chi è
Milly Carlucci è disposta a spendere oltre mezzo milione di euro per portare una super vip a Ballando con le Stelle. La produzione sta lavorando sul cast e sul trasferimento del programma nei nuovi studi. La nuova edizione si sta formando con l’obiettivo di sorprendere il pubblico di Rai Uno. La macchina organizzativa è già in pieno movimento, con attenzione particolare alla scelta degli ospiti e alla logistica.
La macchina organizzativa della nuova edizione di Ballando con le Stelle è già in pieno movimento. Tra il trasferimento del programma nei nuovi studi e la definizione del cast, Milly Carlucci è al lavoro per costruire un’edizione capace di sorprendere il pubblico di Rai Uno. Tra i tanti nomi che circolano nelle ultime settimane, ce n’è uno che più di tutti avrebbe catturato l’attenzione della conduttrice, tanto da spingerla a valutare un’ offerta economica senza precedenti pur di portarlo sulla pista da ballo. Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole una super vip: ecco di chi si tratta. La protagonista del grande corteggiamento sarebbe Romina Power, che da anni viene accostata al cast di Ballando con le Stelle senza che la trattativa si sia mai concretizzata. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Milly Carlucci vuole Barbara D’Urso: interviene SalviniMilly Carlucci starebbe lavorando per portare Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Intervenuto anche il ministro Salvini. novella2000.it