A Milano, i residenti di Piazzale Baiamonti segnalano la presenza di materiali sospetti in un chiosco abbandonato, danneggiato da un albero caduto un anno fa e successivamente rimosso. La copertura deteriorata lascia esposti possibili residui di amianto, generando timori tra la popolazione. Le autorità sono state informate, ma al momento non sono stati confermati i rischi di esposizione. La situazione resta sotto osservazione.

Preoccupazione amianto tra i residenti di Piazzale Baiamonti a Milano. La copertura del vecchio chiosco dismesso, colpito da un albero caduto per il maltempo un anno fa – poi rimosso – ha suscitato i timori dei cittadini: la copertura fortemente deteriorata lascia esposti materiali che hanno fatto scattare l’allarme. Le segnalazioni per chiedere un intervento e accertare l’eventuale presenza di amianto sono state inoltrate sia al Comune di Milano, al settore Ambiente, sia alla Ats competente. Le foto scattate dagli abitanti del quartiere sono state anche sottoposte a una prima valutazione di analisi all’Ona, Osservatorio nazionale amianto.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti

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