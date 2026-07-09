Martedì sera si è sviluppato un incendio nel deposito BRT di Milano Bovisa. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme nella notte. Un testimone ha riferito che il fuoco si è acceso a causa del caldo e di un po’ d’aria, che hanno favorito l’infiammarsi. L’incendio ha coinvolto un’area estesa del deposito, e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Ã? stato spento il vasto incendio che mercoledÃ¬ sera Ã¨ divampato al deposito Brt di Milano Bovisa. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte in via Don Minzoni a Milano. Sono invece in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica dellâ??area. A guardare da fuori il lavoro dei vigili del fuoco alcuni dipendenti del deposito. Tra questi un lavoratore presente durante le prime fasi dellâ??incendio: Â«Ero lÃ¬, mi mancava mezzâ??ora per andare a casa - racconta il testimone - allâ??improvviso ha preso fuoco dentro. Câ??era un ragazzo che stava caricando. Ha preso fuoco e con il caldo che câ??era e un poâ?? dâ??aria il fuoco Ã¨ stato spinto dentro e si Ã¨ infiammato tuttoÂ». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, incendio deposito BRT. Il testimone: «Con il caldo e un po d'aria si è infiammato tutto

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