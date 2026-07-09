Incendio al deposito Brt a Milano due container possono ancora esplodere Le prime rilevazioni sull’aria | Non fermatevi per strada – I video

Un incendio si è sviluppato ieri sera nel deposito Brt di via Don Minzoni a Milano. Due container restano a rischio di esplosione. Le prime analisi dell’Arpa non hanno rilevato valori critici di inquinanti nell’aria, ma si consiglia comunque di evitare di fermarsi per strada nelle vicinanze. Sono stati diffusi anche alcuni video dell’incendio.

Le prime rilevazioni di Arpa dopo il vasto incendio scoppiato ieri sera nel deposito Brt di via Don Minzoni, a Milano, non hanno fatto emergere «valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto». Sono stati individuati gli inquinanti tipici della combustione, ma le concentrazioni non risultano preoccupanti, complice anche la dispersione dei fumi in atmosfera. Il personale del dipartimento Arpa di Milano continuerà a monitorare l’aria fino al completo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un capannone di circa ottomila metri quadrati destinato allo smistamento dei pacchi, alcuni uffici amministrativi e diversi mezzi parcheggiati nel cortile. 🔗 Leggi su Open.online

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Incendio al deposito Bartolini a Milano, pericolo esplosione per container di bici elettriche

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