Milan lungo stop per Pulisic | quando rientra

L'attaccante statunitense Christian Pulisic si è fratturato la gamba destra durante la partita contro il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali. La rottura richiederà settimane di recupero, impedendogli di tornare in campo per un periodo prolungato. La notizia rappresenta un duro colpo per il Milan, che dovrà fare a meno del giocatore per diverse settimane. Nessuna data ufficiale di rientro è stata comunicata.

Brutte notizie per il Milan dai Mondiali. L’attaccante statunitense Christian Pulisic si è fratturato la gamba destra durante la partita persa contro il Belgio negli ottavi di finale e sarà costretto a rimanere fuori dai giochi per diverse settimane. Una fonte ha riferito all’Associated Press che Pulisic ha riportato una contusione ossea e una microfrattura di tibia e perone. Christian Pulisic al momento dell’infortunio contro il Belgio (AP PhotoManu Fernandez) Si prevede che Pulisic possa riprendere gli allenamenti prima della prima partita di Serie A del Milan contro il Torino, il 23 agosto. Pulisic non è riuscito a segnare ai Mondiali, saltando una delle cinque partite degli Stati Uniti a causa di un infortunio al polpaccio e uscendo anticipatamente da altre due partite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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