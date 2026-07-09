Un dirigente del club ha ottenuto il potere di firma fino a 50 milioni di euro, secondo i documenti ufficiali. Questa variazione indica una possibile modifica nelle strategie di investimento della società. La modifica si inserisce nel quadro delle operazioni di gestione e ristrutturazione finanziaria in corso. La decisione è stata formalizzata attraverso un atto ufficiale, senza ulteriori commenti pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Nel calcio moderno, le rivoluzioni e le reali ambizioni di una proprietà non si misurano soltanto attraverso i proclami in conferenza stampa, ma si leggono tra le righe fredde dei documenti ufficiali. L'ultimo, clamoroso indizio sulla totale riarchitettura societaria impressa da Gerry Cardinale arriva direttamente dai verbali del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. Secondo quanto svelato dalle ultime visure camerali societarie, al nuovo Amministratore Delegato Massimo Calvelli è stato conferito un potere di firma singola straordinario fino a 50 milioni di euro per singola operazione di mercato. Un dettaglio burocratico che rappresenta, a tutti gli effetti, la prova tangibile di un cambio di passo semplicemente gigantesco rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, a Calvelli il potere di firma fino a 50 milioni: è un indizio di un cambio di passo GIGANTE

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