La barca a vela Trotamar III, di nazionalità tedesca, è stata posta sotto fermo per 45 giorni e multata di 10.000 euro dopo aver sbarcato 25 migranti a Lampedusa. La decisione delle autorità è stata presa in seguito al recupero dei migranti in acque Sar libiche. La nave rimane sotto sequestro nel porto dell’isola, mentre sono in corso verifiche sulle operazioni di salvataggio.

La barca a vela Trotamar III è stata fermata a Lampedusa: la decisione delle autorità è arrivata dopo lo sbarco sull’isola di 25 migranti recuperati in acque Sar libiche. Come spesso accade in questi casi, le navi Ong che si spingono a operare fino alle acque Sar del Paese nordafricano non effettuano un passaggio obbligatorio, imposto dal diritto internazionale, che è la richiesta di porto al Paese competente. Solo in caso di diniego si devono cercare altre soluzioni, che solitamente prevedono il porto sicuro più vicino che, in questi casi, è quasi sempre la Tunisia. Essendo la barca tedesca, e la Germania un Paese dell’Ue, la Tunisia è pienamente eleggibile per lo sbarco dei migranti, essendo incluso nell’elenco dei Paesi sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Migranti, fermo in porto per 45 giorni e 10mila euro di multa per il veliero Ong tedesco

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