Migranti 253 sbarcati a Lampedusa

Nella giornata di oggi, 253 migranti sono sbarcati a Lampedusa. I gruppi, formati da almeno 10 e fino a 63 persone, sono stati soccorsi da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dalle forze di sicurezza che hanno assistito i migranti durante il trasferimento a terra. Non sono stati segnalati incidenti o feriti tra i soccorritori e i migranti.

A soccorrere i gruppi, composti da un minimo di 10 ad un massimo di 63 persone, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Sei dei 7 barconi e gommoni sono partiti da Zuara, Zauia e Garabulli in Libia, soltanto uno da Mahdia in Tunisia. A bordo dei natanti, bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi, siriani, pakistani, somali, nigeriani, tunisini e palestinesi. Tutti, fra cui donne e minori, sono stati portati, dopo il primo triage sanitario fatto direttamente su molo Papa Francesco, all’hotspot che era stato completamente svuotato. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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