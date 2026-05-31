Migranti 81 sbarcati a Lampedusa e 49 in Sardegna

Nel corso della giornata, sono stati soccorsi 81 migranti a bordo di due gommoni e un barchino al largo di Lampedusa. Le operazioni di salvataggio sono state condotte da motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Inoltre, altri 49 migranti sono stati intercettati e portati in Sardegna. Le autorità hanno gestito le operazioni di soccorso e trasferimento senza riportare incidenti.

Due gommoni e un barchino, con a bordo complessivamente 81 migranti, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza al largo di Lampedusa. Le persone sbarcate a molo Favarolo sono eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Zuwarah, Gars Garabulli e Tagiura in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento, dopo il trasferimento di 131 persone giunte all’alba a Porto Empedocle, ci sono 83 ospiti.tgcom24.mediaset.it Stamattina sono stati intercettati dalla Guardia Costiera al largo delle coste di Cagliari 49 migranti, tra loro quattro donne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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