“Per fare belle fotografie serve uno smartphone top di gamma.” Se lavori nel settore da un po’, questa frase l’hai sentita talmente tante volte da non farci quasi più caso. Ed è anche, va detto con chiarezza, sempre meno vera. Nel 2026 la fascia media degli smartphone è cresciuta in modo che definire “enorme” è quasi riduttivo: sensori da 200 megapixel, stabilizzazione ottica di serie, teleobiettivi periscopici che fino a tre anni fa si vedevano solo sui modelli da 1.000 euro in su, oggi li trovi su telefoni da 300 euro. Questo non significa che tutti gli smartphone economici scattino bene. Anzi: è proprio qui che i produttori tagliano più spesso, e capire dove tagliano è l’unico modo per non buttare soldi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Migliori smartphone economici per foto nel 2026: la guida completa

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I 5 Migliori Smartphone Rugged Economici (2026): Guida Definitiva

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