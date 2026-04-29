Fotocamera smartphone | guida completa 2026 come funziona e come scegliere

Quando si confrontano le fotocamere degli smartphone, la prima domanda riguarda spesso i megapixel. Questa caratteristica viene considerata fondamentale per valutare la qualità delle foto scattate con il dispositivo. La guida completa per il 2026 spiega come funzionano le fotocamere degli smartphone, offrendo consigli pratici su come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Quanti megapixel ha? È la prima domanda che quasi tutti fanno quando vogliono confrontare le fotocamere di due smartphone. Ed è anche la domanda sbagliata. Uno smartphone da 200 megapixel può fare foto peggiori di uno da 50. Un sensore da 12 MP con il software giusto batte sistemi ottici apparentemente superiori su carta. La fotografia mobile nel 2026 è diventata così sofisticata — e così densa di numeri usati come marketing — che orientarsi senza una bussola è quasi impossibile. Questa guida serve esattamente a questo: capire come funziona davvero la fotocamera di uno smartphone, cosa guardare quando scegli, e quali sono i modelli che nel 2026 fanno effettivamente la differenza.🔗 Leggi su Pantareinews.com

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