Michelle Hunziker | giornata di puro divertimento a Gardaland

Una donna ha trascorso una giornata a Gardaland, visitando le attrazioni più popolari come le montagne russe e le attrazioni acquatiche. Ha condiviso il tempo con le sue due figlie, Sole e Celeste, godendosi momenti di svago e divertimento. L’intera giornata si è svolta tra risate e relax, con la famiglia che ha approfittato delle strutture del parco per passare alcune ore insieme.

. Tra montagne russe e attrazioni acquatiche, la showgirl si gode il tempo libero insieme ai suoi affetti più cari. Una giornata all’insegna del divertimento e della leggerezza per Michelle Hunziker, che ha scelto Gardaland come meta per concedersi alcune ore di svago insieme agli affetti più cari, tra cui le figlie Sole e Celeste. Tra adrenalina e attrazioni acquatiche. La celebre conduttrice ha vissuto un’esperienza completa tra adrenalina, relax e momenti di condivisione, immergendosi nelle principali attrazioni del parco. Tra le preferite, spiccano le esperienze acquatiche come Fuga da Atlantide, ideali per trovare refrigerio nelle giornate estive senza rinunciare al divertimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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