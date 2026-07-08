L'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti prosegue a gonfie vele, a testimoniarlo sono alcuni scatti che li mostrano in vacanza in barca alle Eolie C’era chi aveva visto la sintonia traMichelle Hunziker e Eros Ramazzotti almatrimonio di Auroracome un segnale di riavvicinamento e chi invece aveva capito l’affetto che li continua ad unire nonostante la fine delle nozze. Ma oggi finalmente arriva una risposta definitiva ai dubbi e a fornirla sonole foto della showgirl e Giulio Berruti in vacanza insieme.Nessuna crisi nella coppia, che è ancora nel bel mezzo del suo amore più autentico. Michelle Hunziker e Giulio Berruti si godono le vacanze a Panareae a mostrarlo sono gli scatti diChi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti: la vacanza alle Eolie mette fine alle voci dopo il matrimonio di Aurora

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Giulio Berruti e Michelle Hunziker vacanza alle Eolie dopo il matrimonio di Aurora e Goffredo

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