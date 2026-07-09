Una donna ha chiesto se i puntini rossi comparsi su collo e schiena della figlia siano causati dal caldo, notando anche prurito. Un esperto ha risposto che è molto probabile si tratti di una reazione legata alla sudorazione e alle alte temperature.

È normale? Sembra anche che le prudano. È colpa del caldo o potrebbe essere un’allergia? Come posso approfondire? Grazie. Buongiorno signora, è molto probabile che sia legato al caldo e alla sudorazione. Potrebbe infatti trattarsi di sudamina. Le consiglio di far visitare la bambina di persona dal suo pediatra di riferimento, che saprà inquadrare il problema e indicarle l’iter più corretto da seguire. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia si è riempita di puntini rossi su collo e schiena: è colpa del caldo?”

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