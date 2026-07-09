Può accadere, tuttavia, che uno o entrambi i futuri coniugi, pur partecipando alla celebrazione religiosa, escludano consapevolmente la dimensione sacramentale dell’unione. In tali circostanze, il diritto canonico ravvisa un vizio del consenso che può condurre alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Non viene infatti rifiutata la sola cerimonia religiosa, ma il matrimonio stesso nella sua autentica natura, così come voluto dalla Chiesa. Nella pratica, questa volontà difficilmente viene manifestata con dichiarazioni esplicite. Più frequentemente emerge attraverso espressioni quali: «Mi sposo in Chiesa soltanto per farti felice» oppure «Lo facciamo per non deludere i nostri genitori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mi sposo in Chiesa soltanto per farti felice», quando il rifiuto del sacramento rende nullo il matrimonio canonico

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