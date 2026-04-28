MFE sfida i giganti digitali | il piano europeo di Pier Silvio

MFE ha annunciato l'acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, una delle principali società televisive europee, con l'obiettivo di aumentare la presenza sui mercati continentali. La società italiana punta così a rafforzare la propria posizione nel settore dei media e dell'intrattenimento, affrontando i grandi player digitali. La mossa prevede un'operazione che coinvolge investimenti significativi e un ampliamento delle attività in diversi paesi europei.

? Cosa sapere MFE acquisisce il 75,6% di ProSiebenSat.1 per espandere il controllo sui mercati europei.. I ricavi del gruppo raggiungono i 4 miliardi di euro nell'esercizio 2025.. Nel giorno del suo compleanno, la visione industriale di Pier Silvio Berlusconi riceve un riconoscimento internazionale significativo attraverso un approfondito profilo pubblicato dalla testata economica tedesca Börsen-Zeitung, che analizza la strategia di MFE-MediaForEurope. Il quadro delineato dal quotidiano tedesco mette in luce come la gestione del gruppo sia guidata da una ferma convinzione nel valore della televisione, nonostante la pressione esercitata dalle piattaforme digitali globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MFE sfida i giganti digitali: il piano europeo di Pier Silvio Notizie correlate Mfe sfida i giganti tech: il piano di Berlusconi tra AI e dati? Cosa sapere Pier Silvio Berlusconi integra intelligenza artificiale e gestione dati nel gruppo Mfe. Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope Contenuti di approfondimento Pier Silvio Berlusconi protagonista sull’autorevole quotidiano economico tedescoLa strategia europea di Pier Silvio Berlusconi per la nuova televisione Nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato ... assodigitale.it L’EREDITA’ – SFIDA TRA I GIGANTI: PUNTATA 20 FEBBRAIO 2026/ Diretta, ospiti: Totti scatenato con l’hula hoopLe anticipazioni e gli ospiti dello speciale L'eredità - Sfida tra i giganti in onda questa sera su Raiuno. L’eredità – Sfida tra i giganti: diretta e commento live 20 febbraio Francesco Totti si ... ilsussidiario.net