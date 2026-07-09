Il 9 luglio 2026, a Palazzo Medici Riccardi, la sindaca della Città metropolitana di Firenze ha firmato una dichiarazione dedicata alla promozione della salute. L'atto, firmato ufficialmente, riguarda un'iniziativa volta a migliorare le condizioni di benessere nella zona metropolitana. La firma si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e ha dato il via a un progetto specifico.

Firenze, 9 luglio 2026 - La sindaca della Città metropolitana di Firenze Sara Funaro ha sottoscritto a Palazzo Medici Riccardi la dichiarazione 'The Cities commitment to better health', sancendo pubblicamente l'adesione ai cinque principi guida del programma: promozione della salute e del benessere, contrasto ai determinanti sociali e culturali, integrazione della salute in tutte le politiche, coinvolgimento delle comunità e costruzione di soluzioni in partenariato intersettoriale. 'Cities for Better Health' è un programma internazionale di Novo Nordisk avviato nel 2014 insieme all'University College of London e allo Steno Center di Copenaghen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Metrocittà Firenze, Funaro firma l'iniziativa sulla promozione della salute

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