Meteo Italia oggi e domani | caldo intenso e condizioni prevalentemente stabili

Oggi, giovedì 9 luglio, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e temperature elevate in gran parte delle regioni italiane. Il caldo intenso caratterizzerà la giornata, con condizioni atmosferiche prevalentemente soleggiate e assenza di precipitazioni significative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le previsioni generali per oggi, giovedì 9 luglio. Sul territorio italiano è prevista una giornata caratterizzata da tempo stabile e temperature elevate, con condizioni tipicamente estive in gran parte delle regioni. Al Nord Italia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche se nel pomeriggio non sono esclusibili locali annuvolamenti e qualche temporale sulle zone alpine. Al Centro domineranno il sole e il caldo, con temperature sopra la media stagionale soprattutto nelle aree interne e nelle grandi città. Al Sud e sulle Isole il clima resterà molto caldo e asciutto, con cieli generalmente limpidi e valori termici elevati, soprattutto nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Meteo italia domani Grande cambiamento del tempo

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