Meteo | in Italia la terza ondata di calore durerà fino al 20 luglio il picco la prossima settimana Pregliasco | In Europa si rischiano migliaia di morti

Da gazzettadelsud.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, la terza ondata di calore durerà fino al 20 luglio, con un picco previsto la prossima settimana. Dopo aver raggiunto i 38-40°C durante la seconda ondata, le temperature più frequenti sono ora tra 34 e 35°C, considerate i giorni meno caldi finora. Lo ha riferito un esperto, sottolineando che questa situazione si prolungherà per più di due settimane. In Europa, si temono migliaia di decessi a causa delle alte temperature.

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Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell’anno cominciata da pochi giorni. Dopo i 38-40°C raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, «si è ora imposta una 'nuova normalità' fatta di 34-35°C registrati nei giorni considerati, paradossalmente, i meno roventi». Ma sono in arrivo temperature elevate anche nei prossimi giorni, in particolare ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che ricorda come « trenta o quarant'anni fa, in una normale giornata di giugno in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32°C. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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