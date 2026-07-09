Leo Messi è attualmente il miglior marcatore del Mondiale 2026 con otto gol, mantenendo un ruolo decisivo anche negli ottavi contro l’Egitto, con un gol e un assist. Haaland e Mbappé sono tra i principali inseguitori, ma al momento non hanno raggiunto il numero di reti di Messi. Le quote per il capocannoniere riflettono la presenza di più giocatori ancora in corsa, con alcune variazioni in base alle prestazioni nelle prossime partite.

Leo Messi non si ferma più e continua a battere record su record. Il fenomeno dell'Argentina è finora il miglior marcatore dei Mondiali 2026 con 8 gol segnati, ancora decisivo con una rete (e un assist) anche nell'incredibile rimonta negli ottavi di finale contro l'Egitto. La Pulce è davanti nella classifica marcatori della competizione ad altri due bomber: Mbappé e Haaland, entrambi fermi a quota 7. Kane insegue i tre in vetta con 6 reti. Scopriamo le quote capocannoniere Mondiali 2026 in vista dell'inizio dei quarti di finale. Secondo i principali siti scommesse saranno Messi e Mbappé a contendersi la Scarpa d'oro Adidas che sarà consegnata al capocannoniere del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi, Haaland o Mbappé: chi sarà il capocannoniere del Mondiale? Le quote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Son VS Haaland VS Mbappe VS Messi VS Ronaldo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messi in vetta, Mbappé e Haaland inseguono: le quote capocannoniere Mondiali

Mbappè, Messi e Haaland, è un Mondiale da supereroi: è caccia al titolo di capocannoniereMbappé, Messi e Haaland sono i principali candidati a conquistare il titolo di capocannoniere al Mondiale.

Temi più discussi: Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland contro il mito: si può vincere il Mondiale segnando più di otto gol?; Haaland, Messi, Kane e Mbappé: chi può vincere il Mondiale? Confronti e differenze; Messi, CR7, Mbappé, Haaland e Kane: chi ha segnato di più e chi farà meglio al Mondiale?; Il mondiale spericolato di Messi, Haaland, Mbappé e Kane.

Pensa se Messi/Lamine Yamal/Mbappé/Cristiano Ronaldo/Haaland/Bellingham battesse le rimesse laterali alla #FIFAWorldCup se non per guadagnare o perdere tempo in situazioni specifiche. #Maradona, nel 1986. x.com

Il mondiale spericolato di Messi, Haaland, Mbappé e KanePoesia, brutalità, elettricità e cinismo. Quattro parole per descrivere i fenomeni in lotta per coppa e marcatori ... msn.com

Quote Capocannoniere Mondiali 2026: Messi davanti a Mbappé e HaalandI Mondiali 2026 sono entrati nel vivo della fase a eliminazione diretta e la corsa alla Scarpa d'Oro è più aperta che mai. In vista dei quarti di finale, la classifica marcatori vede Lionel Messi al ... calciomercato.com

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? reddit