Messi in vetta Mbappé e Haaland inseguono | le quote capocannoniere Mondiali

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Leo Messi ha segnato otto gol ai Mondiali 2026, diventando il miglior marcatore della competizione. Nella partita degli ottavi contro l’Egitto, ha segnato una rete e fornito un assist, contribuendo alla rimonta della sua squadra. Insegue ancora la classifica dei migliori marcatori, con Mbappé e Haaland che cercano di avvicinarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Leo Messi non si ferma più e continua a battere record su record. Il fenomeno dell'Argentina è finora il miglior marcatore dei Mondiali 2026 con 8 gol segnati, ancora decisivo con una rete (e un assist) anche nell'incredibile rimonta negli ottavi di finale contro l'Egitto. La Pulce è davanti nella classifica marcatori della competizione ad altri due bomber: Mbappé e Haaland, entrambi fermi a quota 7. Kane insegue i tre in vetta con 6 reti. Scopriamo le quote capocannoniere Mondiali 2026 in vista dell'inizio dei quarti di finale. Secondo i principali siti scommesse saranno Messi e Mbappé a contendersi la Scarpa d'oro Adidas che sarà consegnata al capocannoniere del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

messi in vetta mbapp233 e haaland inseguono le quote capocannoniere mondiali
© Gazzetta.it - Messi in vetta, Mbappé e Haaland inseguono: le quote capocannoniere Mondiali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Messi, Mbappé, Haaland | Building The PERFECT Attacker

Video Messi, Mbappé, Haaland | Building The PERFECT Attacker

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi fa tripletta e record. Arrivano i fenomeni: Mbappé e Haaland inseguonoDurante i Mondiali 2026, Messi ha segnato una tripletta, stabilendo un nuovo record personale.

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi fa tripletta e record. Mbappé, Haaland e Kane lo inseguonoDurante i Mondiali 2026, l’attaccante ha segnato una tripletta, stabilendo un nuovo record personale.

Temi più discussi: Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland contro il mito: si può vincere il Mondiale segnando più di otto gol?; Classifica Scarpa d'Oro Mondiali 2026: Mbappé e Haaland agganciano Messi in vetta; Messi stacca nuovamente Haaland e Mbappé: la classifica marcatori dei Mondiali; Mondiali 2026, Francia-Svezia 3-0: altro show di Mbappé, Deschamps agli ottavi.

messi in vetta mbappéMondiali: Messi capocannoniere con otto gol, Mbappé a una reteLionel Messi ha rafforzato la sua posizione di leader nella classifica marcatori, raggiungendo l'ottavo gol del torneo. La rete decisiva è arrivata al minuto ottantatré della partita contro l'Egitto, ... it.blastingnews.com

Quote Capocannoniere Mondiali 2026: Messi davanti a Mbappé e HaalandI Mondiali 2026 sono entrati nel vivo della fase a eliminazione diretta e la corsa alla Scarpa d'Oro è più aperta che mai. In vista dei quarti di finale, la classifica marcatori vede Lionel Messi al ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web