Leo Messi ha segnato otto gol ai Mondiali 2026, diventando il miglior marcatore della competizione. Nella partita degli ottavi contro l’Egitto, ha segnato una rete e fornito un assist, contribuendo alla rimonta della sua squadra. Insegue ancora la classifica dei migliori marcatori, con Mbappé e Haaland che cercano di avvicinarsi.

Leo Messi non si ferma più e continua a battere record su record. Il fenomeno dell'Argentina è finora il miglior marcatore dei Mondiali 2026 con 8 gol segnati, ancora decisivo con una rete (e un assist) anche nell'incredibile rimonta negli ottavi di finale contro l'Egitto. La Pulce è davanti nella classifica marcatori della competizione ad altri due bomber: Mbappé e Haaland, entrambi fermi a quota 7. Kane insegue i tre in vetta con 6 reti. Scopriamo le quote capocannoniere Mondiali 2026 in vista dell'inizio dei quarti di finale. Secondo i principali siti scommesse saranno Messi e Mbappé a contendersi la Scarpa d'oro Adidas che sarà consegnata al capocannoniere del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Messi in vetta, Mbappé e Haaland inseguono: le quote capocannoniere Mondiali

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Messi, Mbappé, Haaland | Building The PERFECT Attacker

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