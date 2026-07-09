Messi e Djokovic sono apparsi insieme, creando un momento che sembrava fermare il tempo. Entrambi avevano 39 anni e sono stati visti in un evento pubblico, attirando l'attenzione di numerosi spettatori. La scena ha mostrato i due campioni in piedi, circondati da un pubblico che li osservava con ammirazione. Gli avversari sembravano più piccoli, quasi sopraffatti dalla presenza di queste due figure iconiche.

Non dimenticheremo mai quel giorno in cui Leo Messi e Nole Djokovic fermarono il tempo. Quasi in contemporanea, dalla parte opposta del mondo, a 39 anni. In un caldo martedì di inizio luglio lo sport ci ha regalato un’incredibile esibizione di maestosità, che travalica la tecnica e sconfina in un’altra dimensione. Il calcio si è inchinato alla magia di Messi, il tennis ha ammirato l’inesorabilità di Djokovic. Era successo tante altre volte, certo, ma due giorni fa c’è stata l’epifania del più forte. Leo e Nole hanno vinto sfruttando con naturalezza la qualità meno arginabile da parte degli avversari: l’aura. Non c’è contromisura, c’è solo rassegnazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Messi e Djokovic, non è tecnica ma aura. E gli avversari si fanno più piccoli

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