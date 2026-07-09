L'Inter ha avviato le trattative per acquistare il difensore centrale, con la Juventus come principale concorrente. La trattativa riguarda anche il centrocampista, con entrambe le squadre interessate a Frattesi. Il calciomercato si sta scaldando con incontri tra i rappresentanti dei club e proposte ufficiali. Nessuna decisione ancora presa, ma le due società sono in contatto continuo.

di Andrea Greco Mercato Inter, è derby d’Italia con la Juventus per Lucumì e non solo! E per Frattesi. Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato si accende con un vero e proprio Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le due dirigenze si incrociano sulle strategie per rinforzare le rispettive rose, dando vita a un duello serrato che coinvolge diversi profili di primo piano in Serie A. Juventus su Solet: l’Udinese fissa il prezzo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus ha avviato i contatti con l’ Udinese per Oumar Solet. Il difensore francese era stato precedentemente seguito dal club di Viale della Liberazione, che ha poi deciso di abbandonare la pista a causa di perplessità legate alla tenuta fisica del calciatore e alla valutazione economica. 🔗 Leggi su Internews24.com

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