Il Lentigione ha annunciato il primo acquisto per la prossima stagione di Serie D, ingaggiando Alessandro Gobbo. Il difensore, nato nel 2004, ha già vestito la maglia del club nella stagione 2024-2025 e nello scorso campionato ha militato nel Sasso Marconi. Gobbo torna quindi in rosa dopo aver già fatto parte della squadra in passato. Correggese ha invece confermato l’arrivo di Corbatto e Messori, entrambi provenienti dalla stessa società.

Ecco il primo innesto del Lentigione (Serie D): si tratta di Alessandro Gobbo. Difensore del 2004, ha già giocato in gialloblù nel 2024-2025. Lo scorso anno per lui il Sasso Marconi. Cresciuto nel vivaio della Spal, in quarta serie ha già collezionato oltre 60 gettoni. Altri ingressi alla Correggese: preso il portiere Luca Corbatto, classe 2007 ex San Luigi e con esperienza nel settore giovanile della Triestina. Come attaccante è stato ingaggiato Dante Messori, centravanti del 1998 reduce dall’esperienza all’Arcetana, e da quella al Torneo della Montagna col Cavola. In Eccellenza, il BrescelloPiccardo ha preso Matteo Maffezzoli, difensore mancino del 1999 ex Agazzanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato dilettanti. Gobbo al Lentigione. Corbatto e Messori sono della Correggese

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Amateur transfer window. Gobbo goes to Lentigione. Corbatto and Messori are from Correggese.Ecco il primo innesto del Lentigione (Serie D): si tratta di Alessandro Gobbo. Difensore del 2004, ha già giocato in gialloblù nel 2024-2025. Lo scorso anno per lui il Sasso Marconi. Cresciuto nel viv ... sport.quotidiano.net

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