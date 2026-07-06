tutti i movimenti nelle squadre dilettanti il casentino academy punta su corsani

Il Casentino Academy sta formando la rosa per la prossima stagione, dopo aver sfiorato la promozione diretta e quella tramite i playoff. La squadra si sta concentrando sul rafforzamento del gruppo, con particolare attenzione alle scelte di mercato. Tra le novità, spicca l’ingaggio di Corsani, che si unisce ai giocatori già presenti. La società sta lavorando per allestire un organico competitivo, in vista delle sfide future.

Non si ferma il mercato del Casentino Academy che dopo aver sfiorato la promozione diretta e quella tramite i playoff sta allestendo per il tecnico Vinicio Dini un organico di assoluto valore per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di Grifoni, Lorenzoni e Riccardo Cioni (attaccante 2005, ex Montevarchi, Sansovino e Grassina) ecco un innesto in mediana. Si tratta di Andrea Corsani, classe 2005, che arriva dal Bibbiena. Un rinforzo per la mediana gialloverde con il chiaro obiettivo di avere un rosa al completo in ogni reparto. Salutato il Resco Reggello, per Leon Lebrun pare vicina la scelta della prossima squadra. Il centrocampista è molto vicino alla firma con l’ Atletico Levane Leona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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