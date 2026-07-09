Un rappresentante dei lavoratori di Menarinibus ha contattato il governo dopo aver ricevuto un appello da parte dei dipendenti. La comunicazione è avvenuta questa mattina, con l’obiettivo di avviare un dialogo immediato sulla situazione aziendale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o decisioni future. La comunicazione si è concentrata sull’esigenza di trovare soluzioni rapide per le problematiche segnalate dai lavoratori.

Tempo di lettura: 2 minuti “A seguito dell’appello dei lavoratori di ´ Menarinibus’, stamane mi sono subito attivato aprendo un canale di colloquio col governo. Non mi sono rivolto al ministro delle Imprese Urso, che ha già svolto a suo tempo il proprio ruolo individuando per Menarinibus una soluzione aziendale ormai consolidata”. Lo dice in una nota il deputato irpino Gianfranco Rotondi: ” Il tema oggi riguarda le commesse che scarseggiano, a causa di comportamenti inspiegabili da parte di enti pubblici che favoriscono la concorrenza straniera sulla base di bandi con clausole penalizzanti per Menarinibus. Sembra essere il caso della Regione Campania, e sarebbe un paradosso visto che Menarinibus si trova proprio in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Menarinibus, Rotondi torna a chiamare il Governo e la Regione

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