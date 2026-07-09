Da luglio è in edicola il primo numero di una nuova serie di Dylan Dog, pubblicata in due puntate. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La decisione di portare in edicola questa serie si è verificata senza commenti ufficiali da parte dell’editore. La serie rappresenta un’inedita collaborazione tra autori di generi diversi, con un focus su storie di genere horror e fumetti di autori noti. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i lettori e gli appassionati di fumetti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. In ogni caso, nessun rimorso. La premier italiana nell’occhio del ciclone rivendica tutto, conferma ogni scelta. Nessun ripensamento sulla vicinanza di ieri con Washington ma neppure sulla scelta che ha siglato la rottura. «Ho fatto un investimento politico sull’unità dell’Occidente perché quello era l’interesse nazionale e non me ne pento. Le cose con Trump stanno andando come si è visto ma non cambio idea». Non la cambia nemmeno sulla risposta a eventuali nuove richieste americane di usare le basi italiane per azioni di attacco: «Non è che un giorno facciamo una scelta e un giorno un’altra. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Meloni evita altre polemiche. «Solo un brutto momento»

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