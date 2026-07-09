Al termine del vertice Nato di Ankara, il presidente del Consiglio italiano ha citato Kotoku Wamura, sindaco giapponese noto per aver salvato un villaggio dallo tsunami. Ha affermato che governare comporta anche prendere decisioni impopolari quando si ritiene siano nel migliore interesse della comunità. La citazione è stata usata per sottolineare l'importanza di decisioni coraggiose in ambito di leadership pubblica.

Al termine del vertice Nato di Ankara, Giorgia Meloni ha richiamato la figura di Kotoku Wamura per spiegare che governare significa anche avere il coraggio di compiere scelte impopolari quando si ritengono necessarie per il bene della comunità. Un riferimento particolare a un politico giapponese quasi sconosciuto al grande pubblico, ma protagonista di una storia diventata simbolo di lungimiranza e prevenzione. Il sindaco che sfidò tutti per proteggere Fudai. Kotoku Wamura fu sindaco di Fudai, un piccolo villaggio della prefettura giapponese di Iwate, per circa quarant’anni. La sua determinazione nacque da una tragedia vissuta in prima persona: da giovane aveva assistito agli effetti devastanti di un terremoto e di uno tsunami che causarono la morte di 137 abitanti del paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni cita Kotoku Wamura alla Nato: il sindaco giapponese che salvò un villaggio dallo tsunami

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