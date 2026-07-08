Il sindaco di un comune giapponese è stato criticato per aver investito milioni di yen in una grande barriera anti-tsunami, considerata inutile all’epoca. A distanza di vent’anni, l’opera ha contribuito a proteggere la comunità da un grande evento naturale, evitando danni significativi. La cifra spesa all’epoca è stata oggetto di discussione, mentre i risultati recenti hanno dimostrato l’efficacia della struttura. Nessuna modifica o aggiornamento è stato comunicato riguardo alla barriera nel periodo tra la sua costruzione e l’evento protettivo.

Un sindaco deriso per aver speso milioni in una gigantesca barriera anti-tsunami. Vent’anni dopo quella stessa opera salvò il suo paese dalla devastazione. È la storia di Kotoku Wamura, ricordata da Giorgia Meloni al termine del vertice Nato per spiegare perché, talvolta, la buona politica debba compiere anche scelte impopolari. Meloni a ricordato la storia del sindaco di un’isola giapponese che «costruì una barriera anti-tsunami e fu cacciato perché aveva speso un sacco di soldi. Poi quando è arrivato lo tsunami questo paese è l’unico che si è salvato, e oggi ci hanno fatto una statua, solo che intanto era morto. Una politica responsabile – ha notato – si pone anche il tema di fare quello che può non essere popolare quando sa che serve a difendere la sicurezza dei suoi cittadini». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni cita il sindaco giapponese incompreso: ha protetto il suo paese dallo tsunami con 20 anni di anticipo

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La Meloni accolta dalla premier giapponese Takaichi con la torta e 'Tanti auguri'

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