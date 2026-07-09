Medio Oriente nuovi raid israeliani su Gaza | vittime anche fra i bambini

Nuovi raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, nonostante il cessate-il-fuoco in vigore da ottobre. Nelle ultime ore, almeno nove palestinesi sono stati uccisi, tra cui due bambini, secondo le autorità sanitarie locali. Diversi attacchi e colpi di arma da fuoco sono stati segnalati in diverse zone della regione. La situazione rimane tesa con vittime civili tra i più giovani.

Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, nonostante il cessate-il-fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Nelle ultime ore almeno nove palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in diversi attacchi e colpi d'arma da fuoco israeliani, secondo le autorità sanitarie di Gaza. Le vittime sono state registrate tra Gaza City e Khan Younis: quattro persone, tra cui un bambino di dieci anni, sono morte nel bombardamento di una tenda che ospitava sfollati nell'area di al-Mawasi. Un altro bambino di appena sei anni è stato ucciso nel quartiere di Zeitoun. Dall'entrata in vigore della tregua, oltre mille palestinesi hanno perso la vita in episodi che le due parti continuano ad attribuirsi reciprocamente come violazioni del cessate-il-fuoco. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Medio Oriente, Libano e Israele concordano una nuova tregua

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