Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Palermo dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. È sospettato di aver ferito con un coltello un dirigente sanitario dell’Asp locale. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della squadra mobile. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

Arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo, Roberto Rizzo, di 53 anni, l'uomo accusato di avere ferito con un coltello il dirigente sanitario Francesco Paolo Sutera dell’Asp di Palermo. L’accusa è di tentativo di omicidio. Il medico aveva fatto presente che la pratica per ottenere una carrozzina elettrica per un parente di Rizzo non era completa. L’aggressore ha estratto il coltello e ferito al volto e alla spalla il medico. «Per fortuna che c'erano i miei colleghi e i vigilanti - ha detto il medico dell’Asp ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Policlinico - Ringrazio tutti quelli intervenuti perché l’aggressione poteva finire in modo molto più grave». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Gazzettadelsud.it - Medico accoltellato a Palermo, arrestato un 53enne. È accusato di tentato omicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato omicidio in una palestra a Roma, lo scambio di battute e poi la coltellata: 53enne arrestatoUn uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver ferito con un coltello un altro uomo durante un episodio avvenuto in una palestra di...

Padova, 36enne accoltellato in strada: senegalese arrestato per tentato omicidioUn uomo di 36 anni è stato ferito con diverse coltellate al collo, all’addome e alla schiena in via Dalmazia, nel quartiere Arcella di Padova.

Temi più discussi: Medico accoltellato a Palermo, colpito più volte è in gravi condizioni; Medico accoltellato a Palermo, l’aggressore voleva una carrozzina per un parente; Medico accoltellato a Palermo dal parente di un paziente. Grave ma non in pericolo di vita; Vita in diretta 2026 - Medico accoltellato a Palermo: fermato l'aggressore - 08/07/2026 - Video.

Palermo, medico accoltellato mentre è in servizio x.com

Medico accoltellato a Palermo, colpito più volte è in gravi condizioniUn dirigente medico è stato accoltellato questa mattina nel centro Asp in via Arcoleo a Palermo. L'uomo è stato ferito e soccorso dai sanitari del 118. La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente m ... msn.com

Dirigente medico dell’Asp accoltellato in via Giorgio Arcoleo, fermato l’aggressoreUn dirigente medico è stato accoltellato questa mattina nel centro Asp in via Arcoleo a Palermo. L’uomo è stato ferito e soccorso dai sanitari del 118. Francesco Paolo Sutera dirigente […] ... blogsicilia.it