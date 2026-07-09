Mediaset guarda all’estero e punta sui game show

Mediaset prevede di ampliare la propria offerta con più game show, alcuni dei quali saranno acquisiti all'estero. Durante la presentazione dei palinsesti, è stato confermato che Gerry Scotti continuerà a essere una figura di rilievo nei programmi. Il management ha annunciato piani di espansione, con un focus su format internazionali, senza specificare date o titoli. La strategia si concentra sull'aumento di produzioni di questo genere nel palinsesto televisivo.

Novità in arrivo a Mediaset: d'ora in poi arriveranno più game show, alcuni titoli verranno comprati all'estero. Gerry Scotti rimarrà volto di punta Ieri sera si è tenutala presentazione deipalinsesti Mediasete per l’occasionePier Silvio Berlusconiha raccontato quali sono i suoi progetti per il futuro. E’ chiara la sua volontà di voler guardare sempre di più all’estero e soprattutto di raccogliere nuove idee da altri Paesi, dove, tra l’altro, Mediaset ha anche delle proprie reti.Secondo Berlusconi jr la tv non morirà, anzi, il web non riuscirà mai a prendere il suo posto e ci si può rigenerare e adattare alle tendenze richieste dai social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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