Mediaset 2026-2027 | tutte le novità dei prossimi mesi su Canale 5 Rete 4 e Italia 1

Notizia in breve

Tra i programmi più attesi, ci sono l’Isola dei Famosi e Passaparola, in programmazione su Canale 5. Sono previsti anche eventi sportivi come le ATP Finals e grandi eventi musicali trasmessi su Italia 1 e Rete 4. Mediaset ha annunciato investimenti significativi nel settore, puntando su nuovi contenuti per le prossime stagioni televisive. La strategia include anche il rilancio di produzioni e formati già noti.