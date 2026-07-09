Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono stati visti insieme durante una vacanza al mare, partecipando anche a un concerto di Bad Bunny. La loro amicizia, sviluppata al Paris Saint-Germain, sembra essere rimasta forte. Nel frattempo, Mbappé ha preso posizione a favore di Hakimi in un procedimento legale per stupro, difendendolo pubblicamente. Entrambi sono stati fotografati in compagnia, confermando il loro rapporto stretto anche fuori dal campo.

L’amicizia nata al Psg è più solida che mai. Insieme al mare come da Bad Bunny. E Kylian difende Achraf nel processo per stupro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mbappé e Hakimi, avversari inseparabili tra vacanze e concerti

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Mbappé et hakimi parle de leur idole dans le foot !!!!

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Hakimi a giudizio per stupro e Mbappé difensoreAchraf Hakimi, difensore del Paris Saint-Germain, è stato chiamato a giudizio con l’accusa di stupro nei confronti di una ventitreenne francese.

Mbappé difende Hakimi dall’accusa di stuproKylian Mbappé ha dichiarato che Hakimi non gli ha mai parlato di aver toccato parti intime della persona che lo ha denunciato per stupro.

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