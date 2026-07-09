Mazzette per smaltire terra e rocce Tav | perquisizione a funzionario Rfi

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha effettuato una perquisizione presso un funzionario di Rfi nell'ambito di un’indagine sulla maxitangente pagata dall’imprenditore di cave della provincia di Caserta all’ex sindaco di Caserta. L’inchiesta riguarda presunti casi di corruzione legati allo smaltimento di terra e rocce, con un focus sulle tangenti che sarebbero state versate per facilitare operazioni di smaltimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si allarga anche ad Rfi l’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxitangente versata dall’imprenditore casertano della cave Antonio Luserta all’ex sindaco di Caserta Carlo Marino. Legata all’aggiudicazione dell’appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea Alta Velocità Napoli-Bari, in corso di costruzione. Un appalto concesso da Rfi a Luserta – questa è l’ipotesi dei pm Anna Ida Capone e Giacomo Urbano coordinati dal procuratore Pierpaolo Bruni – grazie ai buoni uffici di Marino, che per questo avrebbe ricevuto dall’imprenditore una tangente da poco più di 200mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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