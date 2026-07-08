Roma Wesley continua a lavorare da solo per smaltire l’infortunio

Un calciatore della Roma sta continuando a lavorare da solo per recuperare da un infortunio. La squadra inizierà il ritiro estivo il 13 luglio nel centro sportivo di Trigoria, dove si concentrerà sulla preparazione fisica. Nella prima fase, sono previste sessioni di allenamento e amichevoli con squadre locali. La preparazione prevede esercizi specifici per tornare in forma.

Il ritiro estivo della Roma per la preparazione della stagione di Serie A 20262027 avrà inizio il 13 luglio e, nella prima fase del raduno, la squadra giallorossa si allenerà nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove svolgerà esercizi per raggiungere una giusta condizione fisica e test amichevoli con squadre locali. Vi sono, però, calciatori che iniziano ad allenarsi prima dell’inizio del ritiro e pubblicano foto o video che li ritraggono nelle loro sessioni di preparazione atletica. Fra i vari giocatori della Roma che, in questi giorni, hanno ripreso ad allenarsi anzitempo, Wesley, nella giornata di oggi, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui viene ritratto sorridente su una cyclette della palestra del Fulvio Bernardini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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o WESLEY tem muita AURA na Roma...

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