Tempo una settimana e aprirà il nuovo maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli. Finalmente c’è la data di inaugurazione del multipiano. Da giovedì 16 luglio – con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto – il parcheggio ’Tripoli’ sarà aperto al pubblico. Disposta su due piani, la nuova area di sosta potrà ospitare più di 300 auto. Sarà una boccata d’ossigeno per i turisti e chi va al mare a Marina centro, visto la carenza di parcheggi nella zona. Terminati i lavori strutturali e la realizzazione della segnaletica, in queste ore si sta completando l’intervento per installare le casse per il pagamento della sosta e le sbarre automatizzate per l’accesso al parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi parcheggio al mare. Tripoli, conto alla rovescia: "Sarà aperto dal 16 luglio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via il conto alla rovescia, Brivio si prepara allo stop: dal 4 maggio il ponte sarà chiuso al traffico per 15 mesiDa lunedì 4 maggio alle 2 del mattino, il ponte di Brivio sulla strada statale 342 Briantea verrà chiuso al traffico per un periodo di 15 mesi.

Leggi anche: Mancano 24 mesi: conto alla rovescia per il campus UniBg alla Montelungo. Ecco come sarà la facciata restaurata

Si parla di: Maxi parcheggio al mare. Tripoli, conto alla rovescia: Sarà aperto dal 16 luglio.

Maxi parcheggio al mare. Tripoli, conto alla rovescia: Sarà aperto dal 16 luglioIl nuovo multipiano di piazza Marvelli potrà ospitare oltre 300 auto. Un’ora di sosta costerà 2,50 euro, previste anche tariffe forfettarie. . ilrestodelcarlino.it

A giugno apre il parcheggio Tripoli. Trecento nuovi posti auto al mare. Nuova rotonda aspettando la piazzaIl conto alla rovescia può partire. Il maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli, con oltre 300 posti auto (e 200 stalli in superficie per le moto) aprirà a inizio estate, assicurano dal Comune. ilrestodelcarlino.it