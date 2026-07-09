Maxi furto di Fentanyl all’Israelitico di Roma | cos’è la droga degli zombie e le novità sul caso

Notizia in breve

Nell’ospedale israelitico di Roma sono state sottratte 80 fiale di Fentanyl, una sostanza oppioide utilizzata in ambito medico. Il furto è avvenuto negli ultimi giorni e sono in corso indagini per identificare i responsabili. Il Fentanyl è noto anche come “droga degli zombie” per i rischi di overdose e dipendenza. La scomparsa delle fiale ha destato preoccupazione tra le autorità e le forze dell’ordine, che stanno verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili.