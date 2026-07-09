Maxi furto di Fentanyl all’Israelitico di Roma | cos’è la droga degli zombie e le novità sul caso
Nell’ospedale israelitico di Roma sono state sottratte 80 fiale di Fentanyl, una sostanza oppioide utilizzata in ambito medico. Il furto è avvenuto negli ultimi giorni e sono in corso indagini per identificare i responsabili. Il Fentanyl è noto anche come “droga degli zombie” per i rischi di overdose e dipendenza. La scomparsa delle fiale ha destato preoccupazione tra le autorità e le forze dell’ordine, che stanno verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili.
Negli ultimi giorni una notizia preoccupa più delle altre: la sparizione di 80 fiale di Fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma. Il maxi furto dell’oppioide sintetico, avvenuto lo scorso 3 luglio presso la farmacia della struttura sanitaria, è stato denunciato dai dipendenti dell’ospedale dopo aver constato degli evidenti segni di scasso sulla cassaforte che le conteneva. Tra le ipotesi sul campo anche quella legata ad una possibile rivendita del farmaco sul mercato nero. Fentanyl: di cosa si tratta. Il Fentanyl, anche conosciuto come “ droga degli zombie “, è un potente oppioide sintetico nonché una delle droghe più pericolose e letali diffuse in circolazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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FURTO DI FENTANYL ALLOSPEDALE ISRAELITICO: COSA RISCHIANO GLI AUTORI
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