La droga degli zombie | il reportage da San Francisco dopo il caso Fentanyl di Roma

Nel furto avvenuto all’ospedale Israelitico di Roma sono state sottratte 80 fiale di fentanyl, sufficienti a preparare circa 20.000 dosi da immettere nel mercato clandestino. Il farmaco, normalmente usato in ambito sanitario e soggetto a controlli stretti, rappresenta una minaccia se finisce nelle mani sbagliate. Il caso ha riacceso l’attenzione sulla circolazione illegale di sostanze oppioidi e sui rischi connessi.

Il furto di 80 fiale di fentanyl -idonee per preparare circa 20.000 dosi da introdurre nel mercato clandestino- avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Israelitico di Roma ha riportato sotto i riflettori un farmaco che, in Italia, continua a essere utilizzato quasi esclusivamente in ambito sanitario e che è sottoposto a controlli rigorosi. L’episodio ha riacceso l’attenzione su una sostanza che dall’altra parte dell’Atlantico ha già provocato una delle più gravi emergenze sanitarie e sociali degli ultimi decenni. Negli Stati Uniti il fentanyl non è soltanto un potente analgesico impiegato negli ospedali. È diventato la droga che ha soppiantato eroina, cocaina e crack, trasformando interi quartieri delle grandi città in scenari che ricordano un film post-apocalittico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Katt William Sounds Alarm on Zombies of San Francisco Crisis. This Is Bad!

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