La maggior parte dei giocatori della Massese ha lasciato la squadra e si è trasferita ad altri club. Il Camaiore ha acquisito il bomber e capitano, oltre a un terzino destro e un centrocampista, in via di definizione. Lo spogliatoio della squadra bianconera si sta svuotando completamente, mentre il futuro della società resta incerto.

Si sta completando la diaspora dei giocatori della Massese che si sono ormai quasi tutti accasati altrove. Il Camaiore dopo aver preso il bomber e capitano Michael Buffa si è assicurato i servigi anche del terzino destro Matteo Mapelli e sarebbe in fase di definizione dell’accordo con il centrocampista Tommaso Bertipagani. Il jolly Riccardo Lucaccini, altro massese purosangue, ha scelto invece di ripartire dal Real Forte Querceta sempre in una società vicina d’Eccellenza. Alla Lampo Meridien si sono trasferiti il portiere Marco Barsottini ed il centrocampista Jonathan Bigini mentre la Massese si ritroverà come avversari la prossima stagione il portiere Davide Gatti ed il difensore Andrea Marchini che si sono spostati a Montignoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Esodo totale, si svuota lo spogliatoio. Incertezza sul futuro della società bianconera

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