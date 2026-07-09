L'Aston Villa ha ridotto le proprie richieste economiche dopo un incontro con il direttore sportivo della società, secondo quanto si apprende. La Juventus prosegue la trattativa per il portiere, con l’obiettivo di ingaggiare il giocatore come prima scelta. La trattativa resta in corso, con le parti che cercano un accordo definitivo. Non sono stati forniti dettagli sui nuovi termini richiesti dalla società inglese o sulle tempistiche.

Continua la corsa della Juventus verso il nuovo portiere, con la speranza di trovare la traguardo il Dibu Martinez, prima scelta di Carnevali per blindare la porta bianconera. L’incontro avvenuto nella giornata di ieri con gli agenti dell’argentino sembra aver aperto a nuovi interessanti scenari dal punto di vista economico. Come riportato anche da Sky Sport, l’Aston Villa avrebbe abbassato la richiesta iniziale di 1520 milioni: ora la palla passa nuovamente alla Vecchia Signora, che dovrà decidere se affondare definitivamente il colpo. La nuova richiesta del club inglese. Le strade della Juventus e del Dibu Martinez sembrerebbero avvicinarsi sempre di più. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Martinez-Juve: l’Aston Villa abbassa le pretese dopo l’incontro con Carnevali

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JUVE CI SIAMO PRONTO IL SECONDO COLPO DI CARNEVALI TRA IL DIBU E VICARIO SPUNTA CHEVALIER

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