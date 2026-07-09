Il commissario tecnico del Marocco ha dichiarato che la squadra ha una strategia ben definita per la partita e non ci saranno sorprese nella preparazione. Ha inoltre affermato che, anche se la Francia è considerata favorita, la squadra farà tutto il possibile per vincere. Le sue parole indicano un atteggiamento determinato e fiducioso prima dell'incontro, sottolineando che il team conosce bene il proprio stile di gioco e le proprie possibilità.

"Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese e chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare". Lo ha detto l'allenatore del Marocco Mohamed Ouhabi in vista del match con la Francia, sottolineando che l'attaccante Ismael Saibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. "Non è pronto ma spero che non sia l'ultima partita del torneo per lui", ha osservato Ouhabi. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: "Ogni partita è diversa, e non sarà come" quattro anni fa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marocco, ct Ouhabi: "Non è il 2022, Francia favorita ma faremo di tutto per vincere"

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France vs Morocco 2026 || 2022 World Cup Rematch

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