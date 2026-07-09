Durante un vertice Nato ad Ankara, il segretario generale dell’Alleanza è stato ripreso da un giornalista mentre si trovava seduto e silenzioso accanto a un ex presidente degli Stati Uniti. La domanda rivolta a Rutte riguardava la sua autostima, lasciandolo visibilmente imbarazzato. L’episodio si è verificato durante una conferenza stampa a margine dell’incontro, senza ulteriori interventi o commenti ufficiali.

Mark Rutte in imbarazzo totale. Il segretario generale della Nato ha partecipato a una conferenza stampa a margine del vertice dell'Alleanza ad Ankara, in Turchia. Al centro della discussione, il rapporto dei vari partner con il presidente americano Donald Trump. A un certo punto, un giornalista danese gli ha posto una domanda insidiosa che ha messo sotto pressione l'ex premier olandese, ricordandogli le critiche rivolte dal tycoon ad alcuni dei suoi alleati. Tra cui Spagna e Italia, "cose che il Mark Rutte di un tempo non tempo non avrebbe approvato ". Così il cronista danese si è rivolto direttamente a Rutte e gli ha chiesto se il fatto di rimanere in silenzio accanto a Trump avesse “qualche effetto sul suo rispetto di sé”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mark Rutte umiliato dal giornalista: "Seduto e muto di fianco a Trump. E la tua autostima?"

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Rutte umiliato dal giornalista: Ti fa effetto stare zitto mentre Trump minaccia la Groenlandia

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