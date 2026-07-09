Margaret Qualley e Jack Antonoff hanno annunciato la fine della loro relazione, confermando le voci circolate nelle settimane precedenti. La coppia si era sposata circa tre anni fa e la separazione avviene poche settimane dopo l’anniversario di matrimonio. I sospetti erano aumentati dopo un episodio avvenuto durante le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, che aveva alimentato le speculazioni sui loro rapporti.

Dopo settimane di indiscrezioni, Margaret Qualley e Jack Antonoff hanno annunciato la fine della loro relazione. La conferma arriva a poche settimane dal terzo anniversario di matrimonio, mentre un episodio durante le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce aveva già alimentato le speculazioni dei fan. A volte basta un'assenza per far emergere una verità. È quello che è accaduto a Margaret Qualley e Jack Antonoff, una delle coppie più riservate dello spettacolo, finita al centro delle cronache dopo un dettaglio che gli osservatori più attenti non hanno lasciato passare inosservato. L'assenza al matrimonio di Taylor Swift Secondo quanto riportato da People, l'attrice e il musicista si sono separati a circa un mese dal loro terzo anniversario di matrimonio, che avrebbero festeggiato il 19 agosto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono lasciati: il dettaglio notato dai fan aveva acceso i sospetti

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Margaret Qualley and Jack Antonoff have reportedly separated

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