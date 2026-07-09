Si sono concluse le voci sulla fine della relazione tra l’attrice e il musicista. I rumors erano iniziati mesi fa e si sono intensificati dopo che Antonoff è stato avvistato al matrimonio di Swift e Kelce in compagnia della sorella stilista, invece della moglie. La coppia, che si era fidanzata a Parigi, aveva annunciato il suo addio. Non sono state fornite ulteriori dettagli ufficiali sulla separazione.

I rumors sulla fine della loro relazione circolavano da tempo e si erano fatti sempre più insistenti dopo che Antonoff era stato visto al matrimonio Swift-Kelce non con la moglie ma con la sorella stilista Rachel. I motivi della separazione al momento non sono noti e non ci sono dichiarazioni ufficiali né da parte dei diretti interessati, né degli entourage. Alcune fonte vicino alla coppia hanno però riferito che la loro relazione sarebbe stata turbolenta, ma anche che i due starebbero «cercando di capire come stanno le cose». L’attrice nota per film come Sanctuary e The Substance e il produttore e frontman dei Bleachers si sono conosciuti nel 2021. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margaret Qualley e Jack Antonoff, dalla proposta a Parigi all’addio: cosa sappiamo della separazione

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Margaret Qualley Calls Role in Hubby Jack Antonoff's Music Video a 'Dream Come True'

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Sembra che avessi una premonizione della separazione di Jack Antonoff e Margaret Qualley reddit

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