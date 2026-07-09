Un giudice del Tar è deceduto a 54 anni dopo due mesi di malattia fulminante. Nato ad Asti e cresciuto a Sabaudia, risiedeva da tempo a Treviso. Tra il 2007 e il 2013 ha ricoperto anche il ruolo di giudice del Lavoro. A Venezia, in occasione del suo funerale, in aula è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

TREVISO - Sì è spento all’età di 54 anni Marco Rinaldi, magistrato, giudice del Tar. Nato ad Asti e poi cresciuto a Sabaudia, viveva da tempo a Treviso dove ha ricoperto anche l’incarico di giudice del Lavoro dal 2007 al 2013. Dal 2014 era diventato magistrato amministrativo al Tar di Venezia. In precedenza è stato referendario al Tar di Lecce in Puglia. Rinaldi è stato un professionista stimato, un grande studioso delle materie giuridiche e autore di diverse pubblicazioni poi utilizzate anche nei corsi di formazione. Un male implacabile, che lo ha colpito negli ultimi mesi, non gli ha dato scampo. È morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Ca’ Foncello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Marco Rinaldi, il giudice del Tar ucciso in due mesi da un male fulminante: in aula a Venezia un minuto di silenzio per ricordarlo

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