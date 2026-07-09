Manna è a Milano in agenda tre possibili cessioni

Da forzazzurri.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è a Milano per discutere di tre possibili cessioni. L'obiettivo è alleggerire la rosa del nuovo allenatore, Allegri. La società sta lavorando per vendere alcuni giocatori, anche se non sono stati ancora ufficializzati i nomi. La trasferta milanese si concentra sulle trattative di mercato in corso, con l’intento di ridurre il numero di calciatori a disposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trasferta milanese per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Si lavora per sfoltire la rosa del neo tecnico azzurro Allegri. “Il Napoli è impegnato sul fronte cessioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna è a Milano per definire alcune operazioni e sfoltire la rosa. Jens Cajuste è richiesto dal Genoa, Michael Folorunsho è attenzionato dal Bologna, così come Walid Cheddira potrebbe tornare al Lecce”. Gazzetta – Il Napoli dà spettacolo solo a risultato deciso. Il Bologna mette a nudo limiti di cui altri potranno approfittare Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Milano.

manna 232 a milano in agenda tre possibili cessioni
© Forzazzurri.net - Manna è a Milano, in agenda tre possibili cessioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, calciomercato 2026: Manna pronto a definire tre cessioni

Agenda cessioni e affondo Greenwood: il piano di D’AmicoLa Roma sta lavorando per cedere alcuni giocatori a giugno, cercando di rispettare le regole UEFA e il Settlement Agreement.

Temi più discussi: Matteo Fronduti racconta il nuovo Manna: il ristorante di Milano riparte dalla sua identità; Manna chiarissimo sul mercato del Napoli: Se non parte nessuno non arriva nessuno. Poi parla di Allegri e Rabiot; Pe' cient'anne, il Napoli presenta la nuova maglia per il centenario: il lancio social con Maradona; Estate 2026, nuovi arrivi e tante cessioni: ventata di aria nuova a Milanello.

manna è a milanoManna è a Milano, in agenda tre possibili cessioniSe cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e ... forzazzurri.net

manna è a milanoScotto: Manna è a Milano per vendere. Il Napoli può chiudere tre cessioni pesantiIl Napoli non ha ancora ufficializzato operazioni né in entrata né in uscita in questa prima fase della campagna acquisti e cessioni, ma è chiaro che Giovanni Manna si sta muovendo per rinforzare in m ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web