Manna è a Milano in agenda tre possibili cessioni

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è a Milano per discutere di tre possibili cessioni. L'obiettivo è alleggerire la rosa del nuovo allenatore, Allegri. La società sta lavorando per vendere alcuni giocatori, anche se non sono stati ancora ufficializzati i nomi. La trasferta milanese si concentra sulle trattative di mercato in corso, con l’intento di ridurre il numero di calciatori a disposizione.

Trasferta milanese per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Si lavora per sfoltire la rosa del neo tecnico azzurro Allegri. “Il Napoli è impegnato sul fronte cessioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna è a Milano per definire alcune operazioni e sfoltire la rosa. Jens Cajuste è richiesto dal Genoa, Michael Folorunsho è attenzionato dal Bologna, così come Walid Cheddira potrebbe tornare al Lecce”. Gazzetta – Il Napoli dà spettacolo solo a risultato deciso. Il Bologna mette a nudo limiti di cui altri potranno approfittare Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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