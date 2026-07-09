mancano otto partite

Oggi iniziano i quarti di finale dei Mondiali di calcio, con quattro partite in programma. Restano otto squadre e dieci giorni alla conclusione del torneo. Le partite si disputano in diverse città e orari stabiliti. Le squadre qualificate si sono eliminate nelle fasi precedenti, e ora si sfidano per accedere alle semifinali. La competizione prosegue senza pause fino alla finalissima.

Oggi iniziano i quarti di finale dei Mondiali di calcio: significa che restano solo otto partite, otto squadre e dieci giorni alla fine. Anche se finora avete evitato i meme su Mbappé, la Viking Row e Wonderwall, non desiderate la maglietta di nessuna nazionale e non avete idea di chi sia Vozinha, potreste iniziare a cedere e volervi godere un po’ l’atmosfera. Per aiutarvi c’è anche Post Partita, la nostra newsletter sui Mondiali: arriva ogni mattina con i risultati delle partite e in più aneddoti, storie, curiosità e tutte le cose che rendono l’evento gustoso anche per chi il calcio di solito non lo segue. Ne usciranno ancora 12 numeri, di seguito trovate quello di stamattina e se volete ricevere anche quello di domani potete iscrivervi qui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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