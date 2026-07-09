Un uomo è tornato a casa in stato di ebbrezza e ha aggredito la compagna, che è incinta, davanti al figlio di 13 anni. La donna ha subito maltrattamenti e aggressioni. La presenza del minore è stata confermata durante l’episodio. Dopo l’accaduto, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare.

Boretto (Reggio Emilia), 9 luglio 2026 – E’ rientrato a casa apparentemente in stato di ebbrezza alcolica, prendendosela con la compagna convivente, oltretutto incinta, e in presenza del figlio di 13 anni. L’aver dato subito l’allarme al 112 ha evitato guai peggiori a una donna di 35 anni, abitante a Boretto. Nei guai un uomo di 48 anni, che già altre volte si sarebbe manifestato violento tra le pareti domestiche. Oltre alla denuncia per i maltrattamenti, a carico dell’uomo è scattato anche il divieto di avvicinamento alla donna, dalla quale deve restare ad almeno un chilometro di distanza. Il controllo è affidato al braccialetto elettronico. I carabinieri sono intervenuti nella serata dei 28 giugno scorso nell’abitazione teatro dei presunti maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti a Boretto, allontanato dalla compagna incinta

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