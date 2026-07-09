Chissà che cosa avrebbero pensato quei due se vent’anni fa qualcuno gli avesse detto: nel 2026, mentre gli altri si sfideranno in un Mondiale americano, voi finirete sulle prime dei giornali come quelli chiamati a riportare in alto l’Italia dopo tre mancate qualificazioni al torneo più importante che ci sia. Quei due sono il piano A di Giovanni Malagò per l’azzurro che verrà. Quei due sono Paolo Maldini e Antonio Conte: il primo all’epoca in vacanza a Miami, il secondo a Polignano a Mare, mentre l’attuale presidente Figc era a Berlino ("Ho ancora il biglietto conservato"). Quei due avrebbero fatto fatica a credere a un’Italia che nemmeno partecipa, non fa parte del nostro dna, figuriamoci del loro che hanno vinto tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, il piano Malagò: attende la risposta di Maldini, poi l'assalto a Conte. I dettagli

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